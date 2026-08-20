¿Quién plantará cara a Pogacar en la Vuelta?

Pogacar (Klanec, 27 años) solo persigue hazañas que le permitan confirmarse como el mejor ciclista de la historia, aunque para muchos ya lo es. Regresa a La Vuelta después de 7 años de ausencia, desde aquel 2019 en el que fue tercero en la general con 3 triunfos de etapa.

Desde aquel episodio han entrado en su palmarés 5 Tours de Francia, 1 Giro, 5 Lombardías, 4 Liejas, 2 Mundiales....hasta completar los actuales 127 triunfos en su palmarés. En la carrera de los récords entre los mitos del ciclismo, a Pogacar solo le quedan 2 retos: el oro olímpico, la París Roubaix y el maillot rojo de la Vuelta.

De inagotable ambición y poderío supremo, Pogacar será la pesadilla y hombre a batir para sus rivales. No estarán en la salida de Mónaco sus principales rivales en las últimas temporadas, el danés Jonas Vingegaard, quien no podrá defender el título de 2025 tras su caída en el Tour, el belga Remco Evenepoel, segundo en París, y la nueva figura francesa, Paul Seixas.

Con las citadas ausencias, la oposición a Pogacar estará liderada por el ecuatoriano Richard Carapaz, octavo en el Tour, conquistador de los Alpes con 2 triunfos de etapa y rey de la montaña. Su reciente segundo puesto en la Clásica de San Sebastián mostró que la "locomotora del Carchi" mantiene un buen momento de forma.

Por resultados recientes, hay que contar con el austríaco Felix Gall, segundo en el Giro de Italia y reciente vencedor de la Vuelta a Burgos. Al mando del Decathlon, en ausencia de Seixas, será un rival peligroso en un Vuelta tan montañosa, tal vez la edición más dura de la historia.

Otro corredor llamado a tener en cuenta en la lucha por el maillot rojo será el danés Mattias Skjelmose, jefe de fila del Lidl en ausencia del español Juan Ayuso. Sexto clasificado en el Tour, será otro de los hombres a tener en cuenta.

La Vuelta siempre recibe con los brazos abiertos a otro ilustre esloveno, Primoz Roglic, ganador de 4 Vueltas (2019, 2020, 2021 y 2024) plusmarquista de la prueba.

El lìder del Red Bull Bora-Hansgrohe llegará a Mónaco con la intención de conseguir su quinta victoria en la clasificación general, pero después del atropello que sufrió mientras se entrenaba a finales de julio llega forzado y con pocas opciones.

En la representación española llevarán la voz cantante el Movistar, con las bazas de Enric Mas, tres veces segundo en la Vuelta, Carlos Rodríguez, quien compartirá galones en el Ineos con el británico Oscar Onley y Mikel Landa, quien llega con energía renovada tras no participar en el Tour de Francia.

La presencia de Pogacar en la Vuelta supondrá un enorme aumento en la repercusión internacional de la prueba, ya que la difusión y la presencia de medios se multiplica para contar la que puede ser una ronda histórica para el dios del ciclismo actual.

Su dominio y sus formas de someter a los rivales cuestiona un posible daño al espectáculo. El pronóstico se convierte en previsible, casi en cuestión matemática por la simple presencia de Pogacar en la salida. Hay quien piensa que su exceso de ambición perjudica al ciclismo, ya que no deja ni las migajas a los rivales. Siempre quiere ganar.

Pogacar partirá el sábado en la crono de Mónaco, su lugar de residencia, con la única idea de dar otro salto en la historia , donde ya ejerce como rey absoluto. Lograr la tercera grande es su sueño, y el esloveno sueña despierto.

En su camino triunfal, es probable que el doble campeón mundial sea colaborador necesario para que su compañero portugués Joao Almeida acceda al podio. En el Tour aupó al mexicano Isaac del Toro a la tercera plaza.

De momento, será difícil. casi imposible, que algún rival plante cara al que para muchos ya es el mejor de siempre.