El Firpo busca su clasificación a cuartos de la Copa Centroamérica frente al Xelajú

Líder del Grupo A con 6 puntos, el Luis Ángel Firpo llega a Ciudad de Guatemala con la meta de obtener la victoria para no depender del resultado del encuentro entre la Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica) y el Plaza Amador (Panamá), que también se disputa este miércoles.

Tanto el conjunto costarricense como el panameño acumulan seis puntos, separados únicamente por la diferencia de goles.

Los dos pases a los cuartos de final de este grupo se definirán en la última jornada. El Xelajú, con 3 puntos, afronta un panorama complejo, ya que necesita vencer a su rival por una diferencia de cuatro goles y esperar que haya un ganador en el partido entre el Alajuelense y el Plaza Amador.

El conjunto guatemalteco, dirigido por el técnico mexicano Roberto Hernández, permanece en la capital desde el pasado fin de semana, tras disputar el compromiso del torneo local en el que cayó por 2-0 ante el Municipal.

El Xelajú recibirá al Luis Ángel Firpo a las 20:30 hora local (02:30 GMT del jueves) en el estadio Cementos Progreso, ubicado en el norte de Ciudad de Guatemala, donde buscará aprovechar la condición de local para obtener la victoria.

El equipo guatemalteco, representante del departamento (provincia) de Quetzaltenango (oeste), mantiene un registro favorable ante clubes salvadoreños en la Copa Centroamericana, certamen en el que no ha sufrido derrotas frente a representantes de ese país.

En la edición de 2023, se impuso por 2-1 al FAS, mientras que dos años después superó por 3-0 al Águila.