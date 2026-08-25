Martes, 25 de agosto de 2026

Valencia. El Betis del chileno Manuel Pellegrini sumen en Mestalla con el reto de refrendar su buen comienzo en una temporada que será muy exigente, por su segunda participación en la Liga de Campeones, frente a un Valencia que llega sin apenas tiempo para descansar después de debutar el pasado sábado contra el Celta, en partido palazado de la primera jornada de LaLiga española.

. Previa del partido Real Madrid-Real Sociedad, aplazado de la primera jornada.

La Haya (Países Bajos). Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona y campéon del mundo con España como jugador en 2010, es presentado este martes como nuevo seleccionador de Países Bajos, tomando el relevo de Ronald Koeman en su regreso a los banquilos tras más de dos años, desde que dejó el club catalán en 2024.

Ciudad de México. El Monterrey mexicano se enfrenta al Chicago Fire estadounidense, mientras que el León de México se mide al Real Salt Lake de EE.UU. en los dos primeros encuentros de cuartos de final de la Leagues Cup de la Concacaf.

. Previas de los otros dos choques de cuartos: Toluca (MEX)-Austin (USA) y América (MEX)-Columbus Crew (USA)

Nueva York. El debut del español Carlos Alcaraz y Serena Williams en el dobles mixto del Abierto de Estados Unidos marcará el esperado regreso a las pistas de ambos tenistas, en una inédita alianza que tendrá el objetivo de llevarse un jugoso premio de un millón de dólares.

Andorra La Vella. La primera cita clave con la montaña en La Vuelta a España llega en Andorra, donde los favoritos ya se verán las caras en un recorrido corto, 104 km, pero explosivo, con 4 puertos encadenados y un total de 2.953 metros de desnivel. Por Carlos de Torres.

- Cuarta etapa de La Vuelta a España (hasta el 13): Andorra La Vella-Andorra La Vella, de 104.9 kilómetros. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- LaLiga EA Sports. 1ª jornada (FOTO): Valencia-Betis (19.00 GMT).

- LaLiga EA Sports. 1ª jornada. Previa del partido Real Madrid-Real Sociedad.

- Real Madrid. Entrenamiento y posterior rueda de prensa de José Mourinho.

- La Federación de Fútbol de Países Bajos (KNVB) presenta al exfutbolista y exentrenador del FC Barcelona Xavi Hernández como nuevo seleccionador en Zeist, Países Bajos. (foto) (vídeo)

- Liga de Campeones. Play off. Vuelta: Sabah (AZE)-Hapoel Beer Sheva (ISR) (16.45), LASK (AUT)-Celtic (ESC), Bodo Glimt-NEC Nimega (19.00)

- Copa Libertadores. Octavos, vuelta: Independiente del Valle-Deportes Tolima (00.30 GMT del miércoles)

- Copa Sudamericana. Previa del partido de vuelta de los octavos de final: River Plate-Independiente Santa Fe.

- Leagues Cup de la Concacaf. Cuartos de final: Monterrey-Chicago Fire (00.30 GMT del miércoles) y León-Real Salt Lake (02.45 GMT del miércoles.)

- Copa Centroamericana de la Concacaf. Fase de grupos: Cartaginés (CRC)-FAS (SAL) y Municipal (GUA)-Motagua (HON).

- Copa Centroamericana de la Concacaf. Previas de los partidos Marathon-Real Estelí y Xelajú-Luis Ángel Firpo.

- Abierto de Estados Unidos. Dobles mixtos (hasta 26)

- Torneo WTA 500 de Monterrey (México) (hasta 29).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes