Mas: "Pogacar es el mejor, peleamos por el segundo puesto"

Mas, que entró en el grupo perseguidor de Pogacar a 2.39 del esloveno, volvió a estar con los mejores, pero siempre en el grupo "de los mortales".

"Peleamos por el segundo puesto, por el podio, esa es la realidad. Por mi parte no pude sacar segundos, pero estoy muy contento con las sensaciones. El equipo estuvo de 10, hizo un gran trabajo, el Decathlon puso un ritmo muy duro y supimos estar delante", comentó en meta el ciclista balear.

"Siempre se comenta que luchamos en el grupo de los mortales, pero siempre es lo mismo. Pogacar es el mejor, pero nosotros nos centramos en nuestra actuación", señaló.

"Queda muchísima Vuelta, veremos qué pasa, porque luego el que se lleva una decepción soy yo", concluyó.