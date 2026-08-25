Miércoles, 26 de agosto de 2026

Redacción deportes. La fase principal de la Liga de Campeones conoce a los cuatro últimos participantes que saldrán de los encuentros de vuelta del 'play off' AEK Atenas (GRE)-Levski Sofía (BUL), Viking (NOR)-Dinamo Zagreb, Celje (SLO)-Slovan Bratislava (SVK), Lyon (FRA)-Fenerbahce (TUR).

Buenos Aires. El River Plate argentino y el Independiente de Santa Fe colombiano resuelven la eliminatoria de octavos de la Copa Sudamericana que fue aplazada por el terremoto que asoló parte de Colombia, un choque que parte equilibrado después del 0-0 de la ida. El vencedor se encontrará en cuartos con el Vasco da Gama brasileño.

Ciudad de México. El Toluca y el América mexicanos se enfrentan a los estadounidenses Austin y Columbus Crew (USA), respectivamente, en los dos encuentros conlos que se cierran los cuartos de final de la Leagues Cup de la Concacaf.

San José/Tegucigalpa/Guatemala.- Crónicas de los partidos de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf entre Herediano (CRC)-Antigua (GUA), Marathón (HON)-Real Estelí (NIC), Alajuelense (CRC)-Plaza Amador (PAN) y Xelajú (GUA)-Luis Ángel Firpo (SAL).

Roquetes (Tarragona). Después de pasar por Mónaco, Francia y Andorra, La Vuelta llega a España en la quinta etapa, que se celebra de manera íntegra en Cataluña, con un recorrido entre las localidades tarraconenses de Falset y Roquetes de 171 kilómetros al que llega como líder destacado el esloveno Tadej Pogacar. Por Carlos de Torres.

Lima. El comité ejecutivo de Panam Sports, la organización deportiva panamericana, hace una visita a las sedes que acogerán los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

- Quinta etapa de La Vuelta a España (hasta el 13): Falset (Tarragona)-Roquetes (Tarragona, de 171.1 kilómetros. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 1ª jornada (FOTO): Real Madrid-Real Sociedad (19.00 GMT).

- Previa de los sorteos en Mónaco de las competiciones europeas

- Liga de Campeones. Última ronda previa. Vuelta. AEK Atenas (GRE)-Levski Sofía (BUL), Viking (NOR)-Dinamo Zagreb, Celje (SLO)-Slovan Bratislava (SVK), Lyon (FRA)-Fenerbahce (TUR) (21.00)

- Copa Intercontinental. Primera eliminatoria: Al Ahli (KSA)-Auckland (NZL) (20.00, en Yeda). El ganador se enfrentará al Mamelodi Sundowns sudafricano en la segunda ronda

- Copa Sudamericana. Octavos de final. Vuelta: River Plate -Independiente Santa Fe

- Leagues Cup. Cuartos de final: Toluca-Austin, America-Columbus Crew

- Copa Centroamericana. Primera fase: Herediano-Antigua, Marathon-Real Estelí, Alajuelense-Plaza Amador, Xelajú-Luis Ángel Firpo

- Previas del Gran Premio de Aragón, en la pista del Motorland de Alcañiz, Teruel.

- El comité ejecutivo de Panam Sports, la organización deportiva panamericana, hace una visita a las sedes que acogerán los Juegos Panamericanos de Lima 2027. (FOTO) (VÍDEO)

- Torneo WTA 500 de Monterrey (México) (hasta 29).

- Abierto de Estados Unidos. Torneo de dobles mixtos. (FOTO)

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Redacción EFE Deportes