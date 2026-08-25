Pogacar, ante el desafío de vestir de rojo hasta Granada

Con 129 victorias en su palmarés, cinco Tours de Francia, un Giro, cinco Lombardías, cuatro Liejas, tres Flandes y dos Mundiales, tan solo le resta un oro olímpico y la París Roubaix. Ahora, como líder de la Vuelta, surge la pregunta: ¿Podrá vestir la roja de Mónaco a Granada?.

Después de la enésima exhibición firmada en Andorra con un ataque a 50 km de meta y con más de 3 minutos de ventaja en la general respecto a sus rivales directos, esa pregunta está casi contestada. En la historia del ciclismo, desde la posguerra, solo cuatro ciclistas lo han conseguido, refleja Sporza.

Desde 1994, ningún ciclista ha llevado el maillot de líder en una gran Vuelta de principio a fin. Tony Rominger fue el último héroe en lograrlo en 1994.

Después de la posguerra, cuatro ciclistas lograron esa hazaña, entre ellos Eddy Merckx (Giro de 1973) y Freddy Maertens (Vuelta a España de 1977). El italiano Gianni Bugno también triunfó en el Giro de Italia en 1990. En el Tour de Francia, desde Romain Maes en 1935, nadie ha logrado semejante logro.

Pogacar parece estar en camino de escribir su nombre en los libros de historia. "Nunca se sabe, pero es un buen margen", reveló tras la cuarta etapa, aunque en una gran vuelta no te puedes confiar aunque tengas una ventaja de 20 minutos", dijo el esloveno en la rueda de prensa de Andorra.