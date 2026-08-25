Pogacar: "Nunca puedes decir que una gran vuelta está decidida, aunque tengas 20 minutos"

Pogacar arrasó en la primera cita de montaña con un ataque a 50 km de meta que no tuvo respuesta. Poco antes tuvo que sofocar la estrategia del equipo Decathlon, que trató se aislarle en los primeros puertos.

"Diría que fue un buen día, pero también duro. Después de un buen intento de Decathlon para aislarme, me sentí bien y decidí atacar. Fue un momento bonito e importante para poder ganar", comentó en meta.

Una escapada marca de la casa en la que a pesar de ir a tope, aún tuvo tiempo para saludar a un conocido que le seguía desde la cuneta, su compañero Adam Yates.

"Conozco bien a Adam Yates, pero no esperaba verlo en la cuneta. Fue bonito encontrarle, creí que era un fan. Fui capaz de reconocerlo a pesar de que iba a tope", señaló.

Pogacar, con 5 victorias en la Vuelta, 2 de ellas en la presente edición, no se propone buscar el récord de 13 victorias en una sola edición lograda por el esprinter belga Freddy Maertens en 1976.

"No me lo planteo. Ya estoy contento con 2 victorias. Si hay más opciones de ganar será un bonus, un regalo extra, pero no creo que llegue a 13, no es mi idea. Iré día a día, sin estrés, tranquilo, a disfrutar, y también claro, defendiendo el maillot rojo", explicó.

La victoria de Pogacar en solitario en Andorra la Vella le hizo recordar su estreno en la Vuelta, en 2019, cuando gano su primera etapa en Cortals D'Emcamp.

"Haber ganado en solitario y atacando de lejos no es lo más importante. Valoro la experiencia, que ha sido difícil en un día duro. es cierto que ha sido una de las victorias más bonitas, además en Andorra, donde en 2019, en un día con niebla gané, y me estaba esperando Urska en la cima", detalló.

Aunque las diferencias en la general ya superan los 3 minutos respecto a su compatriota Primoz Roglic y el español Enric Mas, el quíntuple ganador del Tour de Francia aún no se considera ganador de la presente edición.

"No, nunca se puede decir que una gran Vuelta esté decidida tan pronto aunque tengas una ventaja de 20 minutos. Tengo una buena diferencia, pero queda mucho. Estoy motivado y quiero seguir así", dijo.

Tampoco quiere entrar Pogacar en el debate que le coloca en el historial como el mejor ciclista de la historia.

"Eso lo dejo para los periodistas, yo disfruto sin pensar quién es el mejor. Trato de disfrutar con mis compañeros", concluyó.