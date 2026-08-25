Polideportivo
25 de agosto de 2026 a la - 18:27

Pynandi enfrentan a Uruguay Sub 20 buscando las semifinales

Festejo Pynandi en el cotejo contra Ecuador, en la segunda fecha del Sudamericano Sub 20 de fútbol playa.
Festejo Pynandi en el cotejo contra Ecuador, en la segunda fecha del Sudamericano Sub 20 de fútbol playa.

La selección paraguaya de fútbol playa enfrentará este miércoles a su par de Uruguay, en su tercera presentación por el Sudamericano de futsal, que se disputa en Lima, Perú. Una victoria pondrá a los Pynandi en las semifinales del torneo.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

La selección paraguaya consiguió dos triunfos en sus presentaciones contra Ecuador y Bolivia, y ahora enfrentará a Uruguay para asegurar la clasificación a las semifinales, una fecha antes de la conclusión de la fase de grupos del torneo Sub 20 de futsal que se juega en Perú.

Lea más: Triunfo Pynandi contra Bolivia

Los Pynandi tuvieron fecha libre el lunes y este martes fue día de descanso para todas las selecciones, por lo que recién este miércoles se retoman los juegos correspondientes a la cuarta fecha.

* Programa del miércoles. La programación de juegos de la fecha 4:

Grupo A

12:00 Brasil vs. Bolivia

14:00 Uruguay vs. Paraguay

Grupo B

16:00 Chile vs. Argentina

18:00 Colombia vs. Perú

* Resultados de la fecha 3. En los partidos del lunes, el puntero del Grupo A, Venezuela le ganó 3-0 a Argentina, mientras Colombia se impuso 7-5 a Chile. Libre: Perú.

En el Grupo B, Brasil goleó 6-0 a Uruguay y Bolivia le ganó 7-5 a Ecuador. Libre: Paraguay.

* Puntuaciones. La tabla de posiciones, luego de tres fechas, se encuentra así:

Grupo A

1° Venezuela 9 puntos en 3 partidos disputados (+7)

2° Colombia 6 puntos en 2 partidos disputados (+8)

3° Perú 3 puntos en 2 partidos (0)

4° Chile 0 en 2 partidos (-3)

5° Argentina 0 en 3 puntos (-12)

Grupo B

1° Paraguay 6 puntos en 2 partidos (+10)

2° Brasil 6 puntos en 2 partidos (+7)

3° Bolivia 4 puntos en 3 partidos (-4)

4° Uruguay 0 en 2 partidos (-6)

5° Ecuador 0 en 3 partidos (-7)