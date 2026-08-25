Pynandi enfrentan a Uruguay Sub 20 buscando las semifinales

La selección paraguaya consiguió dos triunfos en sus presentaciones contra Ecuador y Bolivia, y ahora enfrentará a Uruguay para asegurar la clasificación a las semifinales, una fecha antes de la conclusión de la fase de grupos del torneo Sub 20 de futsal que se juega en Perú.

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Los Pynandi tuvieron fecha libre el lunes y este martes fue día de descanso para todas las selecciones, por lo que recién este miércoles se retoman los juegos correspondientes a la cuarta fecha.

* Programa del miércoles. La programación de juegos de la fecha 4:

Grupo A

12:00 Brasil vs. Bolivia

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14:00 Uruguay vs. Paraguay

Grupo B

16:00 Chile vs. Argentina

18:00 Colombia vs. Perú

* Resultados de la fecha 3. En los partidos del lunes, el puntero del Grupo A, Venezuela le ganó 3-0 a Argentina, mientras Colombia se impuso 7-5 a Chile. Libre: Perú.

En el Grupo B, Brasil goleó 6-0 a Uruguay y Bolivia le ganó 7-5 a Ecuador. Libre: Paraguay.

* Puntuaciones. La tabla de posiciones, luego de tres fechas, se encuentra así:

Grupo A

1° Venezuela 9 puntos en 3 partidos disputados (+7)

2° Colombia 6 puntos en 2 partidos disputados (+8)

3° Perú 3 puntos en 2 partidos (0)

4° Chile 0 en 2 partidos (-3)

5° Argentina 0 en 3 puntos (-12)

Grupo B

1° Paraguay 6 puntos en 2 partidos (+10)

2° Brasil 6 puntos en 2 partidos (+7)

3° Bolivia 4 puntos en 3 partidos (-4)

4° Uruguay 0 en 2 partidos (-6)

5° Ecuador 0 en 3 partidos (-7)