Pynandi enfrentan a Uruguay Sub 20 buscando las semifinales

La selección paraguaya consiguió dos triunfos en sus presentaciones contra Ecuador y Bolivia, y ahora enfrentará a Uruguay para asegurar la clasificación a las semifinales, una fecha antes de la conclusión de la fase de grupos del torneo Sub 20 de futsal que se juega en Perú.
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Los Pynandi tuvieron fecha libre el lunes y este martes fue día de descanso para todas las selecciones, por lo que recién este miércoles se retoman los juegos correspondientes a la cuarta fecha.
* Programa del miércoles. La programación de juegos de la fecha 4:
Grupo A
12:00 Brasil vs. Bolivia
14:00 Uruguay vs. Paraguay
Grupo B
16:00 Chile vs. Argentina
18:00 Colombia vs. Perú
* Resultados de la fecha 3. En los partidos del lunes, el puntero del Grupo A, Venezuela le ganó 3-0 a Argentina, mientras Colombia se impuso 7-5 a Chile. Libre: Perú.
En el Grupo B, Brasil goleó 6-0 a Uruguay y Bolivia le ganó 7-5 a Ecuador. Libre: Paraguay.
* Puntuaciones. La tabla de posiciones, luego de tres fechas, se encuentra así:
Grupo A
1° Venezuela 9 puntos en 3 partidos disputados (+7)
2° Colombia 6 puntos en 2 partidos disputados (+8)
3° Perú 3 puntos en 2 partidos (0)
4° Chile 0 en 2 partidos (-3)
5° Argentina 0 en 3 puntos (-12)
Grupo B
1° Paraguay 6 puntos en 2 partidos (+10)
2° Brasil 6 puntos en 2 partidos (+7)
3° Bolivia 4 puntos en 3 partidos (-4)
4° Uruguay 0 en 2 partidos (-6)
5° Ecuador 0 en 3 partidos (-7)