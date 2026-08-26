El cubano Arozarena y el venezolano Arráez lideran el top 10 del mercado de agentes libres

Arozarena, jardinero de los Marineros de Seattle y número 3 en el listado de potenciales agentes libres, lleva su sexta temporada consecutiva con al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas, registrando un OPS de .836 en 124 partidos.

El cubano se encuentra entre los 10 mejores tanto en bWAR (rendimiento integral) de 4.4 como en fWAR (victorias aportadas al equipo) de 3.9 entre todos los bateadores de la Liga Americana, lo que le ha valido tres convocatorias al Juego de Estrellas en los últimos cuatro años.

El Novato del Año de la Liga Americana en 2021 también se ha destacado como un bateador clave en la postemporada a lo largo de su carrera, con un OPS de .945 con 12 jonrones en 45 compromisos.

Arozarena "será una de las piezas más deseadas de la temporada muerta", según destaca MLB.

A su vez, el venezolano Luis Arráez, adquirido por los Filis de Filadelfia en la fecha límite de cambios, ocupa el número 10 entre los mejores agentes libres de esta 'temporada baja'.

Tras un año complicado en 2025, Arráez lidera las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .321 y acumula 160 imparables en 124 partidos, a lo que suma una magnífica ofensiva y una notable mejora defensiva certificada por 11 outs sobre el promedio y tiene el 98vo percentil (que mide las habilidades de un jugador) de la liga.

El lanzador zurdo japonés Tarik Skubal se perfila como el cotizado número uno del mercado de los mejores agentes libres, con una efectividad de 2.91 en 20 aperturas compartidas entre los Tigres de Detroit y los Dodgers de Los Ángeles.

Doble ganador del premio Cy Young en la Liga Americana, Skubal está en posición de amenazar el récord histórico de contrato de agente libre exclusivo para lanzadores, en manos del también japonés Yoshinobu Yamamoto tras firmar un acuerdo de 10 años y 325 millones de dólares con los Dodgers antes de la campaña de 2024.

El listado élite de los que van al mercado libre se completa con jugadores de la talla de Michael King de los Padres de San Diego; el infielder de los Yankees Jazz Chisholm Jr. (18 cuadrangulares y 34 bases estafadas); y el patrullero japonés Seiya Suzuki, quien, según MLB, vive el mejor año de su carrera con un bWAR de 4.1 y 22 vuelacercas.

También destacan el segunda base de los Piratas de Pittsburgh Brandon Lowe (27 cuadrangulares, 80 remolcadas y OPS de .792 en 123 encuentros), y los lanzadores Clay Holmes (con efectividad de 2.49 en 12 aperturas en Chicago y Nueva York), Casey Mize y el experimentado de 36 años Nick Martínez, quien brilla con una marca de 13-4 y efectividad de 2.93 en 25 presentaciones con los Rays de Tampa Bay.