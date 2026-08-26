Pogacar: "La Vuelta no es el Tour, pero se puede disfrutar más"

"La Vuelta tiene un gran ambiente. No es el Tour, pero creo que en algunos momentos se puede disfrutar más porque tiene algo menos de presión. Yo estoy disfrutando la Vuelta, y en general hay muy buen ambiente", dijo Pogacar en la meta de Roquetes.

Pogacar se refirió a los cambios observados en la Vuelta desde su debut e 2019.

"Es difícil decir qué ha cambiado en la Vuelta desde mi debut en 2019 porque igual mi vida ha cambiado mucho desde entonces. Para mí fue una locura la experiencia, en aquel momento nadie se fijaba en mi, se trataba de disfrutar, probarlo, ahora es una locura alrededor mío, así que para mi es un gran cambio"

En cuanto a la organización de la Vuelta dijo que "ya era muy buena en 2019, lo recuerdo con agrado, y la carrera esta en una buena dirección, siempre puede ser mejor".

Pogacar admitió que tendrá en cuenta la posibilidad de aprender español.

"El otro día estaba pensando que puedo aprender español más rápido que el francés, pero aun así necesitaría un tiempo para hablarlo bien, es un idioma bonito y me gusta. Lo puedo entender bastante, pero no diría que lo puedo hablar mucho ahora mismo", comentó.

El maillot rojo de la Vuelta se sigue poniendo algo nervioso antes de las carreras, a pesar de contar con un palmarés de lujo.

"Creo que los nervios antes de la carrera nunca se van del todo, solo consigues gestionarlos. Por ejemplo, hoy había viento y por supuesto estaba nervioso, siempre lo estas antes de etapas de montaña. Con años de experiencia, consigues regularlo", concluyó.