República Dominicana establece reglamentaciones para la práctica del béisbol profesional

Los 30 equipos de las Grandes Ligas estadounidenses tienen academias establecidas en el país caribeño, una potencia en la formación de estrellas en el llamado mejor béisbol del mundo.

El Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que afirma que la disposición busca ordenar la práctica del béisbol, proteger los derechos de sus participantes y establecer reglas de supervisión aplicables a ligas, equipos, jugadores, academias, agencias, representantes, entrenadores, árbitros, escuchas ('scouts') y demás actores vinculados a esta actividad.

El reglamento establece principios de legalidad, integridad deportiva, transparencia, debido procedimiento administrativo, protección de los atletas, interés superior del menor de edad, igualdad de oportunidades, seguridad, prevención de conflictos de interés y buena fe.

Una parte especialmente relevante se dedica a las academias independientes y a los prospectos que allí aprenden la práctica del béisbol con fines de un fichaje para equipos de las Grandes Ligas estadounidenses.

El Gobierno dispuso que estas academias, que pululan por todo el país, deben registrarse y cumplir condiciones de seguridad, salubridad, higiene y mantenimiento.

En ese orden, cuando proporcionen alojamiento, alimentación o transporte, deben garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, nutrición, supervisión y trato digno a los jóvenes jugadores.

En República Dominicana los prospectos de béisbol están habilitados para firmar al profesionalismo a los 16 años, pero es común que las academias y los escuchas acuerden eventuales fichajes con niños de menor edad cuando observan sus condiciones para jugar a la pelota.

En ambos casos, las academias acuerdan con los padres y/o tutores de los niños y adolescentes que estos reciban entrenamientos a cambio de alimentación, proteínas y hasta "avances" de dinero en efectivo, con el compromiso de firmar un acuerdo en el que se establece el porcentaje que recibirá la academia al momento de que el prospecto firme para el profesionalismo.

Este proceso ha sido cuestionado durante años por diversos sectores debido a la opacidad con la que se manejan las academias, ligas y clubes de béisbol.

Son constantes los contratos en los que las academias y entidades similares se aseguran un alto porcentaje del fichaje de los jugadores, lo que durante años ha sido denunciado.

Los entrenadores justifican esto bajo el alegato de que han "invertido" mucho dinero en preparar a un jugador con talento para un eventual fichaje con equipos de las Grandes Ligas estadounidenses.

Los agentes de las Grandes Ligas fichan en julio y enero a los jugadores dominicanos de su interés. Mientras más condiciones observan en el jugador, mayor será el dinero del contrato. Es común que dominicanos novatos de 16 años firmen por cifras millonarias en dólares.

Tras los fichajes, los jugadores son enviados a las academias de las Grandes Ligas donde reciben un entrenamiento de mayor calidad.

Esta situación, en ocasiones, determina que un jugador sea sometido a tratamientos prohibitivos con el propósito de mejorar su rendimiento cuando son evaluados por los escuchas de las Grandes Ligas.

Se han producido casos de muertes y amputaciones de adolescentes a causa de esta práctica. Estos son de los puntos que las reglamentaciones buscan atacar.

La mayoría de los fichajes no alcanzan las Grandes Ligas, pero los peloteros tienen la posibilidad de jugar en países como México, Japón y Corea del Sur, principalmente.