Sorteo exigente con el Barça; R.Madrid con Inter y Arsenal y Atleti con Bayern y Liverpool

El equipo Jose Mourinho inauguró el sorteo, que definió los primeros pasos hacia la final del Metropolitano el 5 de junio, cuando Thierry Henry, distinguido poco antes en el Foro Grimaldi con el premio presidente de la UEFA y encargado junto a David Villa de extraer los nombres de los equipos, sacó el del conjunto blanco en primer lugar.

La suerte lo emparejó con el campeón italiano con equipos a los que ha dirigido el técnico luso como el Inter y el Roma, además del Arsenal de Mikel Arteta que llegó hasta la última final, el PSV, el Leipzig, el Shaktar ucraniano, que juega sus partidos como local en el campo del Chelsea, Stamford Bride, y dos clubes del play-off, el Lask austríaco que remontó al Celtic y el AEK de Atenas.

El azar fue más exigente con el Barcelona que le hizo coincidir con los dos más temidos del bombo 1 del que partía como cabeza de serie como los blancos. El PSG, en busca de su tercer título consecutivo, y el Manchester City, sin Pep Guardiola, en plena reconstrucción con Enzo Maresca y con el reencuentro de Rodri Hernández con el club en el que ha jugado desde 2019.

Vivirán otro reencuentro los azulgranas con el Como de Cesc y se medirán al Aston Villa, clasificado como campeón de la Liga Europa de la mano de Unai Emery, el Sporting portugués, el Feyenoord, el Galatasaray y el Sabah de Azerbaiyán serán sus otros rivales. Este último es el equipo más joven en disputar la Liga de Campeones, se fundó fundó en 2017 y su técnic, el lituano Valdas Dambrauskas,se convirtió en entrenador gracias a un programa de televisión.

Tampoco fue muy generoso el sorteo con el Atlético de Madrid, semifinalista hace un año y eliminado por el Arsenal, que se las verá con el Bayern Múnich, el Liverpool, el Manchester United, el PSV, el Fenerbahce, los noruegos Bodo Glimt, que fue la revelación hace un año y el Viking, además del Stuttgart alemán.

En la búsqueda de los octavos de final, a los que pasarán directamente los ocho primeros clasificados y se los jugarán en un play-off los que queden del 9o al 24o, el Villarreal tendrá enfrente al campeón PSG, junto a Liverpool, Dortmund, Manchester United, Nápoles, Fenerbahce, Sabah y Slavia Praga.

Y el quinto club español, el Betis, se topará también con huesos en su vuelta a la "Champions". Arsenal, Bayern Múnich, Oporto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratislava serán sus rivales.

Al campeón de Luis Enrique, además del Barcelona con reencuentro de Ferran Torres y su ex equipo, y del Villarreal lo esperarán City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Roma, Slovan de Bratistala y el italiano y al subampeón, Arsenal, además de con el Real MAdrid y el Betis, con el Bayern, el Dortmund, el Lille, el Napoles, el Sabah y el Slavia.

La suerte está echada. La "Champions" dio su primer paso en una jornada en la que los clubes aún intercambian jugadores y en la que el fútbol se mezcló con la política deportiva, porque la UEFA anunció poco antes de empezar el sorteo, acciones legales contra la FIFA. El siguiente paso de la competición será con su primera jornada del 8 al 10 de septiembre hasta definir, el 27 de enero, a sus primeros ocho clasificados para octavos.