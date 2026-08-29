21-27. Los Pumas sufrieron una ajustada derrota ante Australia en Jujuy

El encuentro tuvo un arranque demoledor de los Wallabies, que luego sostuvieron la ventaja ante los Pumas.

Los locales no encontraron reservas físicas para emprender una arremetida final en pos de la victoria.

Los puntos del equipo oceánico fueron convertidos por los ensayos de Brandon Paenga-Amosa, Carter Gordon, Fraser McReight y Tom Hooper, más dos conversiones y un penal de Ryan Lonergan, mientras que para el conjunto sudamericano los puntos fueron producto de los ensayos de Gerónimo Prisciantelli, Joaquín Moro y Boris Wenger, sumado a tres conversiones de Santiago Carreras.

En lo que resta de esta ventana de amistosos, Los Pumas afrontarán la revancha ante los Wallabies australianos el 5 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, para luego retomar el Nations Championship en noviembre ante Irlanda, Italia y Francia de visitante.

En tanto, los Wallabies jugarán tras el segundo test match en territorio argentino tendrá el 27 de septiembre un duelo con Sudáfrica, luego en octubre una serie de dos cruces clásicos con los All Blacks neocelandeses y por el Nations Championship visitas a Inglaterra, Escocia y Galas.