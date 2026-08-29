Coquard: "Orgulloso y feliz por mi primera victoria en una grande"

"He quedado segundo muchas veces en las grandes vueltas. Tengo 34 años, ¡y estoy muy orgulloso y feliz! Mi equipo ha hecho un trabajo perfecto. No tenemos muchos buenos lanzadores, pero cuento con Alexis Renard, que hizo un gran trabajo", explicó el velocista galo.

Coquard dijo que "es increíble conseguir por fin esta victoria". "No es que no tuviera confianza, pero sí sentía presión. Cuando no haces buenos esprints, es una oportunidad menos, y no tenemos muchas oportunidades en esta Vuelta", añadió.

El velocista del Cofidis admitió que cometió fallos de colocación en los esprints anteriores.

"No estuve bien colocado en los dos primeros esprints. Sabía que tenía buenas piernas. Ayer estuve en la escapada. ¡Quizá ahora sea un poco mejor subiendo, pero sigo siendo rápido!", concluyó.