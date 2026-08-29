El Como incorpora a Samuele Ricci cedido por el Milan

"Samuele es un jugador al que conocemos bien. Tiene una gran calidad técnica, inteligencia y una excelente capacidad para manejar el balón. Estoy convencido de que sus cualidades encajan muy bien con nuestro estilo de juego y de que puede aportar mucho al equipo", aseveró Fàbregas en el comunicado difundido por el club 'lariani'.

Ricci, nacido en 2001, se formó en las categorías inferiores del Empoli, club con el que debutó como profesional en la Serie B en 2019.

Tras disputar 90 partidos con el conjunto toscano, en enero de 2022 se incorporó al Torino, inicialmente como cedido y posteriormente en propiedad.

El centrocampista permaneció tres temporadas y media en el Torino antes de fichar por el Milan en julio de 2025.

A sus 25 años, Ricci superó ya las 200 apariciones en el fútbol profesional italiano y fue internacional con la selección transalpina.

Centrocampista de perfil técnico, destaca por su capacidad para manejar el balón y dar ritmo al juego.

"Estoy encantado de estar aquí. Mis primeras impresiones han sido excelentes desde el primer momento. Me gustó mucho el proyecto que me presentó el club y estoy deseando empezar a trabajar a las órdenes del entrenador y junto al equipo para comenzar este nuevo capítulo", destacó Ricci.