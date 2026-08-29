El lunes retorna el Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol, con la séptima fecha

Este lunes arranca la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2026, con la disputa de tres partidos. El puntero, Deportivo San José visitará a Capiatá Bulls el martes, para poner el broche a la fecha.
Lea más: Gold derrota a Amambay y trepa a la cima
En cuanto a la programación para este lunes, Deportivo Amambay espera a Félix Pérez Cardozo en el Estadio de la Federación de Básquetbol, en Pedro Juan Caballero. La cita está marcada para las 19:30.
En el polideportivo Urbano COP, Deportivo Campoalto enfrentará a Olimpia Kings, desde las 20:00.
San Alfonzo de Minga Guazú hará la propio contra el escolta de los “santos”, Colonias Gold, en el polideportivo del Comando Logístico, a las 20:30.
El martes, Capiatá Bulls recibirán a San José en Urbano COP, desde las 20:00.
* Últimos resultados. En la sexta fecha del Clausura se registraron los siguientes resultados:
Colonias Gold 80 - 72 Deportivo Amambay
Deportivo San José 96 - 53 San Alfonzo
Félix Pérez Cardozo 79 - 78 Deportivo Campoalto
Olimpia Kings 109 - 71 Capiatá Bulls
* Puntuaciones. La tabla de posiciones se encuentra así:
Deportivo San José 12 puntos (+105)
Colonias Gold 11 puntos (+75)
Olimpia Kings 10 puntos (+67)
Deportivo Amambay 9 puntos (+73)
Félix Pérez Cardozo 9 puntos (-30)
Deportivo Campoalto 8 puntos (-32)
San Alfonzo 7 puntos (-82)
Capiatá Bulls 6 puntos (-176)