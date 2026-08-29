El Miserat y Aitana en una de las etapas decisivas de la Vuelta

De los 7 finales en alto de la Vuelta 2026 la cima de Aitana será la que marque las diferencias definitivas entre los favoritos. Desde Sella, y después de superados 5 puertos, la escalada a Aitana será de 22 km de ascensión, 1.264 metros de desnivel, pendiente media del 5,8 por ciento y máximas del 11%.

Antes de Aitana habrá que superar el Puerto de Tárbena (2a, 7,2 km al 5,4), El Miserat (1a, 5,2 km al 10), el único alto de la presente edición que supera el 10 por ciento de media, el Puerto de Tollos (3a, 4,1 km al 5,8), Tudons (2a, 7 km al 5,3) y Benifallim (2a, 4,8 km al 5,8).

Tras el abandono del esloveno Tadej Pogacar tras la caída en la octava etapa, el nuevo líder es el español Enric Mas (Movistar), quien defenderá la roja con una ventaja de 1.11 minutos sobre el austriaco Felix Gall (Decathlon) y de 1.33 respecto a Primoz Roglic (Red Bull Bora).

. Recorrido: La Vila Joiosa-Alto de Aitana, 187,4 km

.Puerto de Tárbena (2a, km 36,7, 7,2 km al 5,4)

. Puerto de Tollos (3a, Km 90,7, 4,1 km al 5,8),

. Benifallim (2a, Km 139,9, 4,8 km al 5,8).

. Alto de Aitana (1a, km 187,4, 22 km al 5,8).