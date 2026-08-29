Enric Mas: "Es una pena la caída de Pogacar, ahora cogeré la responsabilidad"

"La caída de Pogacar es una gran pena, es lamentable que haya caídas, y que sea Tadej uno de los afectados con el maillot rojo. Espero que se mejore rápido, aún nos quedan unas cuentas carreras y espero que llegue bien a ellas", dijo Mas en meta.

El nuevo líder de la Vuelta mandó un mensaje a Pogacar para que "esté tranquilo porque estará en las mejores manos". "Espero que se recupere pronto", añadió.

Mas admitió que el maillot rojo "no llega de la mejor manera" y que a partir de ahora tanto él como su equipo deberán adaptarse a una nueva situación.

"Tengo una sensación agridulce. Es un maillot que viene de una caída, que no me pertenecía, pero la vida y el deporte son así. Habrá que asimilar lo que ha pasado y poco a poco ir procesándolo porque no me lo esperaba. Las caídas no gustan, pero pasan en el deporte", señaló.

"Mañana saldré de líder y cogeremos la responsabilidad. Trataremos de mantener el maillot rojo", concluyó.