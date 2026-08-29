Enric Mas no se pone el maillot rojo por respeto a Pogacar

"Sinceramente, sé que esto es deporte y ciclismo, pero Tadej Pogacar se ha caído y yo no he ganado la roja, así que creo que no ponérmelo ahora es una forma de mostrarle respeto. No vi la caída, creo que fue justo detrás de mí. Creo que el pelotón dio un bandazo hacia la izquierda y que él se cayó por eso, pero no he visto la repetición; lo haré en el autobús. Ahora empieza otra carrera", explicó el ciclista balear.

Mas, de 31 años, que nunca ha vestido el maillot de líder en una gran vuelta, podría decidir no llevar la roja el domingo durante la novena etapa de la Vuelta.

Este gesto ya lo hizo Thibaut Pinot, por ejemplo, durante la etapa final del Critérium du Dauphiné —ahora Tour Auvergne-Rhône-Alpes— en 2020, tras hacerse con el liderato general después del abandono de Primoz Roglic.