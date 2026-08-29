La recuperación de Pogacar podría tardar entre 3 y 5 semanas, según un especialista

"Además de la fractura en su clavícula derecha tiene erosiones cutáneas que pueden de alguna manera dificultar la solución que necesariamente ha de ser en el quirófano", dijo a Efe Ripoll, que explicó que la técnica que se emplea en estos casos es la osteosíntesis, "que consiste en poner los fragmentos alineados y garantizar su consolidación con algún elemento metálico, generalmente una placa acompañada de tornillos".

"En deportistas de este nivel el periodo de recuperación suelen oscilar entre las tres y las cinco semanas para volver a la competición. En cualquier caso, resulta obvio que después de ver las imágenes de la caída en televisión era imposible continuar en la Vuelta puesto que existe una dificultad enorme para gobernar la bicicleta, especialmente a las velocidades a las que circulan estos deportistas de tan alto nivel", añadió el traumatólogo.

Pogacar, que lucía el maillot rojo de líder, se vio obligado a abandonar este sábado la Vuelta tras una fuerte caída a de 32 km de meta en la octava etapa. El quíntuple ganador del Tour de Francia fue trasladado en ambulancia a un hospital con una herida sangrante en el hombro izquierdo.

Según el parte médico facilitado por su equipo, el UAE, presenta una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula.

La información añade que, afortunadamente, el corredor "no presenta otras lesiones graves ni secuelas neurológicas", si bien necesitará someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula, "que se pospondrá por precaución debido a la conmoción cerebral".