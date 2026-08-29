Matxín: "Es difícil asimilar la caida de Pogacar"

"Ha sido una de esas situaciones que deja el ciclismo y que a veces suceden. La caída se ha producido en una zona estrecha, complicada, y nadie ha sido responsable de ello. Una caída difícil de asimilar, es un corredor que nos ha dado muchas victorias y ahora espero que el equipo se las de a él", dijo el técnico vasco.

Matxín explicó que tras la caída, "Pogacar quería seguir, pero le dolía el hombro, y al querer apoyarse para levantarse vio que no podía y que debía abandonar la carrera. También tenía una ceja abierta. Ahora tenemos que asimilarlo y pensar en el Tadej persona y no en el Tadej ciclista", concluyó.