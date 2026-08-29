Pogacar no abandonaba una carrera desde 2023 en la Lieja Bastoña

Pogacar se vio obligado a abandonar la Vuelta tras una fuerte caída a de 32 km de meta. El quíntuple ganador del Tour de Francia fue trasladado en ambulancia a un hospital con una herida sangrante en el hombro izquierdo.
Fue su séptimo abandono desde que se unió al UAE en 2019. El último fue en 2023, a 84 km de la meta de la Lieja-Bastoña-Lieja, cuando se fracturó la muñeca izquierda y fue operado posteriormente. Sin embargo, nunca antes había abandonado una carrera por etapas.
2019: Clásica de San Sebastián y Amstel Gold Race.