Polideportivo
29 de agosto de 2026 a la - 15:05

Pogacar no abandonaba una carrera desde 2023 en la Lieja Bastoña

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Xeraco (Valencia, España), 29 ago (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE), quien se retiró este sábado de la Vuelta a España por una caída en la octava, cunado era el maillot rojo, no había abandonado una carrera desde la Lieja-Bastoña-Lieja de la temporada 2023.

Por EFE

Pogacar se vio obligado a abandonar la Vuelta tras una fuerte caída a de 32 km de meta. El quíntuple ganador del Tour de Francia fue trasladado en ambulancia a un hospital con una herida sangrante en el hombro izquierdo.

Fue su séptimo abandono desde que se unió al UAE en 2019. El último fue en 2023, a 84 km de la meta de la Lieja-Bastoña-Lieja, cuando se fracturó la muñeca izquierda y fue operado posteriormente. Sin embargo, nunca antes había abandonado una carrera por etapas.

2019: Clásica de San Sebastián y Amstel Gold Race.