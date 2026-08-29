Polideportivo
29 de agosto de 2026 a la - 12:15

Pogacar sufre una dura caída en la octava etapa

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Xeraco (Valencia), 29 ago (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE), líder de la Vuelta a España, ha sufrido una dura caída en el trascurso de la octava etapa.

Por EFE