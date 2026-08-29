Quinta fecha del Ranking en el Club Hípico, organizado por Rakiura

Las amazonas y jinetes están citados este sábado y domingo en las instalaciones del Club Hípico Paraguayo (CHP), para disputar la Quinta Fecha del Ranking Nacional de Salto de la Fedepa.

La organización de este eslabón de competencias de equitación corresponde al Rakiura.

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La programación sabatina contempla los saltos en las categorías Mini Escuela, con altura de obstáculos a 0.30 metro, luego ingresan las Escuelas Menor y Mayor con vallas que van de 0.60 a 0.90 m, todos compitiendo a “Tiempo Ideal”.

Posteriormente saltarán los atletas de las categorías Children, Júnior, Amateur y Sénior con maderos a 1.10 y 1.20 metros en el tipo de prueba “Un Desempate”.

Finalmente utilizarán la Tabla C para el juzgamiento los Júnior, Sénior y Amateur rebasando los obstáculos de 1.20 a 1.40 metros.

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Las competencias volverán el domingo, con una programación similar, a partir de las 8:00.

La sumatoria de los resultados en ambas jornadas, del sábado y domingo, arrojará a los mejores clasificados en cada categoría, encabezados por el campeón de la fecha.