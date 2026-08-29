Sábado, 29 de agosto de 2026

Redacción deportes. La selección argentina femenina de hockey sobre césped tratará de tomarse la revancha ante Países Bajos de la final del pasado Mundial 2022 y hacerse con el título universal que las 'Leonas' no consiguen desde 2010, cuando superaron al conjunto neerlandés en Rosario en el encuentro definitivo.

Redacción deportes. Entrenamientos libres, sesiones de clasificación y carrera esprint de MotoGP del Gran Premio de Aragón, 13ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Motorland, donde el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) necesita sumar su octava victoria para incrementar sus opciones en el campeonato que lidera Jorge Martín (Aprilia RS-GP).

Redacción deportes. El español Álex Palou puede proclamarse este fin de semana en el Gran Premio de Milwaukee campeón de las IndyCar Series por quinta vez, con lo que igualaría el récord histórico de lograr el cuarto campeonato consecutivo.

Redacción deportes. El suizo Roger Federer vive este sábado un momento más que emotivo al efectuarse en Newport (Estados Unidos) su ingreso oficial en el Salón Internacional de la Fama del tenis, todo un reconocimiento a su trayectoria y a los valores que le han acompañado a lo largo de su dilatada y exitosa carrera.

Asunción. El Rally de Paraguay, undécima prueba del Mundial de la especialidad, encara la segunda y prácticamente decisiva segunda etapa, con nueve tramos cronometrados. El británico Elfyn Evans (Toyota) es el líder de la general del campeonato.

- IndyCar Series. 16ª carrera: Gran Premio de Milwaukee-1. Clasificación (15.00 GMT) y carrera (18.30 GMT)

- Rally de Paraguay, 11ª cita del Mundial (hasta 30).

- El pugilista guatemalteco Lester Martínez defiende este sábado en Los Ángeles su título mundial interino ante Luka Plantić (FOTO)

- Octava etapa de La Vuelta a España (hasta el 13): Puchol (Valencia)-Xeraco (Valencia), de 171 kilómetros. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- Mundiales de bicicleta de montaña en Val di Sole-Trentino (Italia) (hasta 30).

- España. LaLiga EA Sports. 3ª jornada (FOTO): Crónicas de los partidos Levante-Betis (17.00), Real Sociedad-Espanyol (17.00 GMT) y Sevilla-Atlético de Madrid (19.30 GMT)

- Liga alemana (jornada 1): Borussia Dortmund-Hamburgo (16:30 GMT)

- Liga inglesa (jornada 2): Liverpool-Nottingham Forest (11:30 GMT), Bournemouth-Everton (14:00 GMT), Coventry City-Hull City (14:00 GMT) y Tottenham-Newcastle (16:30 GMT)

- Liga italiana (jornada 2): Juventus-Parma (18.45 GMT).

- Argentina. Continúa la séptima jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Deportivo Riestra-Vélez Sarsfield, Rosario Central-Gimnasia y Esgrima, Boca Juniors-Lanús, Atlético Tucumán-Belgrano y Talleres-Central Córdoba

- Uruguay. Previa del Clásico que disputarán el domingo Peñarol y Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura uruguayo.

- Guatemala. Comunicaciones y Municipal disputan este sábado una nueva edición del clásico del fútbol guatemalteco, un enfrentamiento de histórica rivalidad marcado por la lucha directa en los primeros puestos de la tabla. (FOTO)

- México. El líder América recibe al Puebla, Pachuca al Guadalajara, Atlas a Querétaro y Santos Laguna a Tigres UANL, en la sexta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

- Final de vuelta de la Supercopa Femenina que enfrenta a las Dragonas, de Independiente del Valle, y las Guerreras Albas, de Liga de Quito, en el estadio Banco Guayaquil de Quito. Estadio Banco Guayaquil de Independiente del Valle, Sangolquí.

- PGA Tour. TOUR Championship, en el club East Lake de Atlanta, Georgia (EE.UU.) (hasta 30).

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30). Torneo femenino: Partido por el tercer puesto Bélgica-Australia (13.00) y final Países Bajos-Argentina (16.00)

- Entrenamientos libres (06.40 a 8.40 GMT), sesiones de clasificación (8.50 a 12.20 GMT) y carrera esprint de MotoGP (13.00 GMT) del Gran Premio de Aragón, 13ª cita de los Mundiales de velocidad, en el Motorland. (FOTO)

- Amistosos Sudáfrica-Nueva Zelanda (17.10, DHL Stadium, Ciudad del Cabo) y Argentina-Australia (21.00/19.00 GMT, Estadio 23 de agosto, en Jujuy)

- Torneo WTA 500 de Monterrey (México) (hasta 29).

- Roger Federer entra al Salón de la Fama del tenis (FOTO)

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Redacción EFE Deportes