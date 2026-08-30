0-1. El Inter tira de oficio ante el Cagliari

El turco Calhanoglu recurrió a una de sus especialidades y adelantó al conjunto de Cristian Chivu en el minuto 9 con un disparo desde fuera del área después de recibir el balón de Nicolò Barella, dueño del centro del campo del Inter durante todo el partido.

El Cagliari buscó una respuesta, pero no la encontró. El dominio interista en la primera mitad fue absoluto. El conjunto de Chivu, que sentó a Marcus Thuram para formar dupla de Francesco Pio Esposito con Lautaro Martínez, no solo conservó la renta sino que asedió la porteria del conjunto sardo.

Al descanso, el Inter de Milan disparó en quince ocasiones, frente a cero por parte del rival. El defensor del 'Scudetto' se encontró cómodo. Daniel Maldini, hijo de Paolo, fue de los únicos locales que trató de romper la dinámica, pero el control del conjunto 'neroazzurro' fue total.

Chivu planteó el partido buscando amplitud a través de los extremos, con Federico Dimarco y Luis Henrique ocupando los costados, mientras Bastoni asumió la responsabilidad de iniciar la construcción desde atrás.

Con este dibujo, y con Lautaro liberando espacio para que Esposito ejerciera como referencia más adelantada, el Inter llegó al descanso con una ventaja que incluso podría haber sido más amplia.

Tras el paso por vestuarios, el Inter dejó de sentirse tan cómodo. El equipo perdió parte del control que mostró en la primera mitad, tuvo más dificultades y empezó a conceder más metros a su rival. Los de Chivu ya no dominaban con la misma autoridad pese a los cambios.

Sufrió mucho el conjunto de Milán en los últimos compases. Tras un balón suelto en el área, el extremo del Cagliari Michel Adopo remató con todo a favor, pero Yann Aurel Bisseck apareció providencial bajo palos despejar el disparo con la cabeza, cuando parecía que el empate era inevitable. Lo celebró el defensa interista como un gol.

Al final, el Inter selló los tres puntos e intentará defender la imbatibilidad contra el Nápoles en casa la próxima jornada, mientras que el Cagliari recibe de nuevo en su feudo al Lecce.

0 - Cagliari: Caprile; Zé Pedro, Deiola (Ciervo, m.83), Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks (Kofler, m.57); Fazzini (Fadera, m.57), Adopo, Maldini (Borrelli, m.78); Mendy (Kevin, m.57). Entrenador: Fabio Pisacane.

1 - Inter de Milan: J. Martínez; Pavard, Akanji (Stones, m.68), Bastoni; Luis Henrique (Bisseck, m.81), Barella, Çalhanoğlu (Zielinski, m.65), Sučić (Jones, m.65), Dimarco; P. Esposito (Thuram, m.65), Lautaro Martínez. Entrenador: Cristian Chivu.

Árbitro: Gianluca Aureliano. Mostró tarjeta amarilla a Deiola (m.56) y Kevin (m.88) por parte del Cagliari, y a Akanji (m.14) por parte del Inter de Milán.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Serie A, disputado en el Unipol Domus de Cagliari (Cerdeña, Italia).