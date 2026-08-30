Addisu Gobena y Peres Jepchirchir conquistan el maratón de Sídney

La carrera masculina se resolvió en un emocionante final con sólo tres segundos de diferencia entre el ganador, Addisu Gobena, que hasta 2023 se dedicaba al lanzamiento de jabalina, y su compatriota, Chimdessa Debele, que firmó 2h04:45. Cerró el podio el atleta de Lesoto Tebello Ramakongoana, que hizo 2h04:57.

Este es el segundo maratón que gana Gobena, de 21 años, tras hacerlo en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) en 2024. En Sídney lo hizo mejorando con ese crono de 2h04:42 la anterior plusmarca de la prueba, en posesión del etíope Hailemaryam Kiros con 2h06:06.

En la categoría femenina la ganadora fue la campeona olímpica y mundial Peres Jepchirchir, que dominó la carrera por completo y aventajó en casi cuatro minutos a la segunda clasificada, su compatriota Irene Chepet Cheptei (2h22:11). Tercera fue la etíope Shure Demise con 2h22:34.

Para Jepchirchir esta es la cuarta victoria en un 'major' tras hacerlo anteriormente en Nueva York (2021), Boston (2022) y Londres (2024).

Los 'majors', los denominados mejores maratones del mundo, están formados por las pruebas de élite de Londres (Inglaterra), Tokio (Japón), Boston, Chicago y Nueva York (Estados Unidos), Berlín (Alemania) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica).