Buitrago: "Además del maillot de la montaña hubiera sido bonito ganar la etapa"

“Hoy quería ir a por la etapa. Lo intenté hasta el final. Las referencias que me daban desde el coche no eran las justas. Pensé que al inicio del puerto tenía más tiempo, y cuando me volví a mirar, ya venían allí. Es una pena. Al final, una etapa tan larga, y te cogen al final, es duro". dijo Buitrago en la cima de Aitana.

El ciclista bogotano, de 26 años, tratará a partir del martes de mantener el jersey que de momento lo acredita como mejor escalador.

"Estoy contento con el maillot, y lo intentaremos defender hasta el final, e intentar disfrutarlo. Hubiera sido más bonito el poder también ganar hoy. Llegar primero es lo máximo. Pero tener este jersey me hace mucha ilusión e intentaremos defenderlo hasta el final", concluyó.