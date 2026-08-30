Campeona olímpica Neisi Dajomes retorna con triplete de oro tras cumplir una suspensión

Dajomes fue suspendida en junio de 2025, tras ser informada por la Agencia Internacional de Pruebas de una suspensión provisional, luego de un control antidopaje de rutina.

Luego de la notificación, la campeona olímpica y su equipo de defensa presentaron los descargos, precisando que había tomado un medicamento para un tratamiento de fertilidad, en búsqueda de ser madre y no para obtener alguna ventaja deportiva.

Una vez cumplida la suspensión, su reaparición ha sido con su tradicional jerarquía en el levantamiento de pesas, que le otorgó también una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y otros títulos mundiales y continentales.

Tanto el Campeonato Panamericano como el Suramericano que se disputa en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste), son clasificatorios oficiales para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.