Domingo, 30 de agosto de 2026

Nueva York. El debut del serbio Novak Djokovic, cuarto cabeza de serie y cuatro veces campeón en Nueva York, frente al argentino Mariano Navone destaca en una primera jornada del Abierto de Estados Unidos en el que el italiano Jannik Sinner, mejor jugador del mundo, es baja por lesión y en el que reaparecerá el español Carlos Alcaraz, vigente campeón.

Redacción deportes. El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que logró el sábado su tercera 'pole position' de la temporada y el récord absoluto del circuito Motorland de Alcañiz, saldrá en primera posición en el Gran Premio de Aragón de MotoGP, con los hermanos Marc, ganador de la carrera al esprint del sábado, y Alex Márquez en la misma línea.

Redacción deportes. El español Álex Palou puede proclamarse este domingo campeón de las IndyCar Series por quinta vez y cuarta consecutiva en el Gran Premio de Milwaukee, que tiene que completar la primera prueba del sábado tras la suspensión por causa de la lluvia y disputar la segunda.

Asunción. El Rally de Paraguay, undécima prueba del Mundial de la especialidad, encara la tercera y definitiva tercera etapa, con cinco tramos cronometrados. El británico Elfyn Evans (Toyota) es el líder de la general del campeonato.

- Maratón de Sídney (major) y maratón de Ciudad de México

- Rally de Paraguay, 11ª cita del Mundial (hasta 30).

- IndyCar Series. 17ª carrera: Gran Premio de Milwaukee. Reanudación de la carrera 1 y la 2

- Las selecciones de Uruguay y Puerto Rico se enfrentan en Montevideo por la segunda fecha de la segunda ronda de las eliminatorias para la Copa Mundial de Baloncesto de 2027.

- Novena etapa de La Vuelta a España (hasta el 13). Villajoyosa (Alicante)-Sierra de Aitana (Alicante). Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- UCI Cycling World Tour. Clásica de Bretaña, en Francia.

- Mundiales de bicicleta de montaña en Val di Sole-Trentino (Italia) (hasta 30).

- España. LaLiga EA Sports. 3ª jornada (FOTO): Crónicas de los partidos Real Madrid-Málaga, Deportivo-Valencia y Celta-Athletic

- Liga inglesa (jornada 2): Chelsea-Brighton, Leeds United-Brentford, Sunderland-Fulham y Manchester United-Ipswich Town.

- Liga italiana (jornada 2): Nápoles-Como y Cagliari-Inter

- Argentina. Continúa la séptima jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Banfield-River Plate, Argentinos Juniors-Aldosivi, Independiente-Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia-Racing Club

- Toluca recibe al Juárez FC y Monterrey a San Luis en el cierre de la sexta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

- Honduras. Comentario de la quinta jornada del torneo Apertura del fútbol de Honduras.

- Uruguay. Crónica del Clásico que disputan Peñarol y Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura uruguayo. (FOTO)

- DP World Tour. Masters Británico, en The Belfry (Reino Unido)

- PGA Tour. TOUR Championship, en el club East Lake de Atlanta, Georgia (EE.UU.)

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30). Torneo masculino: Partido por el tercer puesto Países Bajos-Argentina (12.00 GMT) y final España-Alemania (14.30 GMT)

- Gran Premio de Aragón, en el Motorland, en Alcañiz, Teruel. Carrera de Moto3, a las 9:00 GMT; de Moto2, a las 10.15 GMT y de MotoGP a las 12:00 GMT. (FOTO)

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes