El equipo Dubái gana la Copa de Oro en el Torneo Internacional de Sotogrande (Cádiz)

El conjunto fundado por el emiratí Ali Albwardi recuperó el título tres años después de su última conquista, lograda en 2023, y cerró así la edición de este campeonato, que con torneos de bajo, medio y alto hándicap se ha celebrado en San Roque desde julio, informó la organización.

La escuadra Dubái dominó la final desde el segundo 'chukker' (periodo), después de un primer parcial equilibrado, en el que Saint Mesme consiguió mantenerse a un solo gol de distancia (4-3).

El equipo ganador amplió progresivamente la diferencia hasta situarse con ventaja de 7-4 al descanso y de 11-6 tras el cuarto chukker, antes de cerrar el encuentro con un 16-9 que reflejó su superioridad durante buena parte del partido.

El argentino Bartolomé Castagnola aportó seis goles para Dubái en su regreso al equipo después de tres temporadas y conquistó por tercera vez la Copa de Oro de Alto Hándicap.

También fueron decisivos sus compatriotas Gonzalo Ferrari, autor de cuatro tantos y elegido mejor jugador de la final; y el joven Pedro Chavanne, de 16 años, que anotó otras cuatro dianas.

En la Copa de Oro de Mediano Hándicap, el vencedor ha sido el conjunto P1 Cars El Bambú y en Bajo Hándicap, la escuadra Vamos Korea.