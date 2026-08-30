El español Alex Aramburu se lleva la clásica de Bretaña

Tras su triunfo, Aramburu se mostró "supercontento": "Es una gran victoria de equipo. Todos mis compañeros han sido especialmente valiosos, como Benjamin Thomas, que se metió en la escapada. Al final, sabía que no iba a ser fácil y que había que estar muy atentos. Intenté mantener la sangre fría y darlo todo. Estoy muy orgulloso de participar en esta semana increíble de Cofidis. Es sin duda una de las victorias más bonitas de mi carrera" dijo.

La clásica francesa del WorldTour tuvo un recorrido de 228 kilómetros con llegada y salida en Plouay.