El español Pablo Torres abandona la Vuelta, continúa la mala racha del UAE

Después del abandono de su líder y maillot rojo de la carrera, el esloveno Tadej Pogacar, por una grave caída a 32 kilómetros de la meta de Xeraco, la desgracia sigue instalada en el equipo del UAE, ahora con el abandono de Pablo Torres, de 20 años, quien no podrá terminar su primera experiencia en la ronda española.

Torres, uno de los gregarios más importantes de Pogacar en las etapas de montaña, se encontraba en el puesto 24 de la general, a 23.30 del nuevo líder de la prueba, el español Enric Mas.