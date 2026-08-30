El guatemalteco Lester Martínez retiene el título interino supermediano del CMB

Martínez, de 30 años, logró la decimoséptima victoria de su carrera por k.o. y la vigésima primera como profesional al noquear al púgil balcánico en el décimo asalto tras una intensa pelea en la que supo leer muy bien y contrarrestar las virtudes del rival.

Aunque Plantic apostó por una predisposición ofensiva para aprovechar el poderío de sus puños, el guatemalteco supo manejar los ritmos y su táctica para remontar el combate y hacer mella en su rostro después de un directo.

Esta circunstancia le dio más fuerza a Martínez, que mandó a la lona al croata. Este se levantó y siguió la pelea, pero el árbitro acabó por pararla y dar vencedor al centroamericano por nocaut técnico.