El Milan desea "las mejores satisfacciones personales y deportivas" a Leao en Galatasaray

El club italiano hizo oficial este domingo el traspaso del internacional portugués, ganador con el Milan del 'Scudetto' en la temporada 2021-2022 y de la Supercopa italiana en 2024, al Galatasaray, que este sábado ya había adelantado su fichaje.

Leao, de 27 años, llegó al Milan en 2019 procedente del Lille francés y se convirtió en una de las principales figuras del equipo.

Su mejor temporada fue la 2021-2022, cuando fue clave en la conquista del título liguero y fue elegido mejor jugador de la Serie A.

En diciembre de 2020 también marcó ante el Sassuolo el gol más rápido de la historia de la competición, a los seis segundos.

El portugués, que marcó 64 goles en las siete temporadas con el club milanista, también tuvo un papel destacado en la Liga de Campeones, especialmente en la temporada 2022-2023, cuando sus actuaciones ayudaron al Milan a alcanzar las semifinales.