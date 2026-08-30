Enric Mas luce el maillot rojo en la novena etapa, primer español líder desde 2018

Aunque el ciclista balear se puso primero en la clasificación general después de la caída sufrida por el esloveno Tadej Pogacar, que le supuso la retirada de la carrera este sábado, Mas subió al podio como nuevo maillot rojo, pero no se enfundó la prenda, y sólo la mostró al público en la ceremonia de premiación por respeto al abandono del líder.

Desde que Jesús Herrada, actualmente corriendo en la Vuelta 26 con el Burgos-Burpellet-BH, vistiera de rojo durante dos etapas en la edición de 2018 tras entrar en una fuga exitosa camino al Faro de Estaca de Bares, ningún español había sido líder de la general.

Mas defenderá la prenda de líder en la novena etapa que se disputa entre La Vila Joiosa y el Alto de Aitana, jornada clave de alta montaña donde aparecerán los favoritos de la general en ausencia de Pogacar.