José J. Rojas: "Era una etapa que le venía muy bien a Enric"

"Era una etapa que le venía a Enric superbien y era una de las etapas reina junto a la de Granada. Había que intentarlo. Él nos ha dicho en todo momento que iba bien y que quería intentar ganar la etapa", dijo el técnico.

La táctica del equipo salió redonda, primero con la presencia en la fuga y luego con el control del grupo principal en el ascenso final.

"Hemos sido cautos, sobre todo por tener delante a Raúl García Pierna por si hacía falta, pero cuando hemos visto que Felix Gall lo intentaba y que no tenía muchos más compañeros, hemos dicho: venga Enric, hay que jugársela, ataca a Oscar Onley y hasta meta", explicó.

"Estamos supercontentos con el trabajo del equipo, sobre todo con un resultado que nos hacía mucha falta para el equipo y para todo el Mundo", afirmó.

El Movistar confirmó el estado de forma de Mas y su consolidación como líder de un equipo que ahora tiene a tiro la Vuelta.

"Sabíamos que Enric estaba en un buen estado de forma. Ya lo habíamos visto y se confirma, se consolida como líder. Los rivales están en un pañuelo y la Vuelta va a estar muy luchada con la caída de Tadej. Se ha abierto muchísimo y ya habéis visto que en un final en alto con más de 5.000 metros de desnivel las diferencias son mínimas, así que hasta el último día nos toca luchar a todos", concluyó.