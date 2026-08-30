Lunes, 31 de agosto de 2026

Londres. El Arsenal, defensor del título de la Premier League, visita en la segunda jornada al Aston Villa en un duelo de 'Champions' y de españoles en los banquillos entre Mikel Arteta y Unai Emery en el que los 'gunners' pretenden sumar su segunda victoria seguida y los 'villanos' estrenarse.

Nueva York. El español Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie y vigente campeón, regresa a las pistas cuatro meses y medio después en el Abierto de Estados Unidos, donde su primer rival será el ruso Roman Safiulin en un domingo en el que también debuta la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, frente a la colombiana Camila Osorio.

Alcaraz (Albacete). El pelotón de La Vuelta a España disfruta de la primera jornada de descanso, a la que se llega con el español Enric Mas como líder tras la caída del sábado que obligó a abandonar al esloveno Tadej Pogacar, el dominador indiscutible hasta entonces. Información de Carlos de Torres

- Fase de clasificación para el Mundial masculino: Grecia-España, en Atenas

- Primera jornada de descanso de La Vuelta a España (hasta el 13). Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 3ª jornada (FOTO). Osasuna-Getafe y Barcelona-Rayo Vallecano

- Liga inglesa (jornada 2): Aston Villa-Arsenal

- México.- Cuarta jornada del Apertura del fútbol femenino de México con los partidos Atlante-Toluca y Atlas-Tijuana.

- Guatemala. Previo del partido entre el Municipal de Guatemala y el Motagua hondureño por la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

- Análisis del GP de Aragón del Mundial de MotoGP.

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes