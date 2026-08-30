Mas: "Ahora entiendo a Pogacar, el maillot rojo da alas"

"Ahora entiendo a Tadej Pogacar, el maillot rojo te da alas. Hemos estado de 10 en todo momento, desde ayer hasta ahora el trabajo del equipo ha sido sobresaliente. Estuvimos supercalmados todo el tiempo, hemos controlado ben, y al final estaba bien, con buenas piernas", explicó Mas en meta.

Mas (Artá, 31 años), admitió que se encuentra en un momento de forma muy especial.

"Creo que estoy en mi mejor momento, esta victoria da confianza, pero soy muy cauto porque me he llevado muchos palos en mi carrera. He tenido las mejores sensaciones de mi carrera", aseguró.

El mallorquín batió a todos sus rivales de la general, otro aspecto que hace soñar al líder del Movistar.

"Dejar atrás a grandes rivales es importante, esta mañana estaba ilusionado como un niño pequeño. Ganar con el maillot rojo es muy especial", concluyó.