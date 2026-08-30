Pogacar, 'Stayin' alive'

Este domingo por la mañana Pogacar saludó a sus seguidores con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que se le ve en la cama con un collarín cervical, heridas y un apósito que cubre la parte externa de su ceja derecha y una expresión del rostro entre dolorida e irónica.

No obstante, el esloveno quiso tranquilizar a los seguidores con su habitual gesto con la mano (con el índice y el meñique levantados) y la canción 'Stayin' alive' de los Bee Gees que parece demostrar que su ánimo, a la espera de ser intervenido, es alto.

El pentacampeón del Tour de Francia sufrió una caída mientras iba en el pelotón a poco más de 30 kilómetros de la meta en Xeraco (Valencia), en la que sufrió conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones.

Según los médicos, será necesaria una cirugía de clavícula, que deberá retrasarse debido a las precauciones por la conmoción cerebral.

Pogacar intentó seguir pero rápidamente se dio cuenta de que no podía. Fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario de la localidad de Gandía, donde se le sometió a los primeros exámenes, y se espera que sea intervenido en Barcelona.