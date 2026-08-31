0-4. El Roma, imparable, arrolla al Lecce

El conjunto romano repitió mismo resultado de la semana pasada, cuando ganó al Fiorentina por 4-0 en su estreno liguero en el Estadio Olímpico, y selló los seis puntos de seis posibles, un arranque de ensueño para la 'Loba'.

Los de Gian Piero Gasperini encarrilaron el encuentro muy pronto. Malen abrió el marcador en el minuto 3 con un disparo desde dentro del área, afortunado tras una serie de rebotes, y el propio delantero neerlandés volvió a marcar en el 22.

El '14' del Roma comenzó la temporada de forma letal. Firmó un hat trick en la primera jornada ante el equipo 'viola' y este lunes volvió a ser decisivo con un doblete que situó al conjunto romano como líder y confirmó que, aunque todavía es pronto, los 'giallorossi' pueden ser un serio aspirante al título.

El neerlandés revolucionó desde su llegada en enero de este año la ofensiva del Roma, y lleva ya 21 goles en 22 partidos. Sus actuaciones a finales de la campaña pasada llevaron al equipo a puestos de Liga de Campeones, y es uno de los delanteros más destacados de la liga italiana.

Dos minutos después de su segundo tanto, en el minuto 25, Matías Soulé amplió la ventaja para el Roma con el tercero tras un contraataque protagonizado por Dybala y Malen que culminó con el argentino rematando desde el interior del área.

El Lecce apenas pudo reaccionar ante el dominio visitante pese al apoyo de su hinchada.

En el minuto 60, el argentino Nahuel Molina, uno de los refuerzos del Roma para esta temporada tras su llegada procedente del Atlético de Madrid, debutó y volvió a jugar en la Serie A más de cuatro años después de su última participación en mayo de 2022 con la camiseta del Udinese.

También saltó al campo en la segunda mitad la joven promesa portuguesa Rodrigo Mora, que llegó en este mercado estival y que se sumó a la fiesta con el estreno de su cuenta goleadora en el minuto 65, después de aprovechar un balón suelto en el punto de penalti.

El conjunto de Gasperini afrontará la tercera jornada con pleno de victorias, mientras que el Lecce, que ganó al Venezia en su estreno, encajó su primera derrota de la temporada.

En la próxima jornada, el Roma recibirá al Atalanta y el Lecce visitará al Cagliari.