Cientos de personas reciben a las 'Leonas' en Buenos Aires tras ganar el Mundial de hockey

Liderado por la capitana María José 'Majo' Granatto, un grupo de once jugadoras junto al cuerpo técnico del entrenador Fernando Ferrara se vio rodeado de fanáticos de todas las edades que muy temprano en la mañana se acercaron a demostrar su cariño al equipo.

"Pesa un montón, son años de esfuerzo y de soñarlo. Hubo muchas derrotas también que hubo que pasar para hoy poder levantarla (la Copa del Mundo)", declaró Granatto a la prensa local mientras firmaba autógrafos de niños y niñas, algunos vestidos con las equipaciones de los clubes locales en los que varias de las 'Leonas' desarrollan su carrera.

Las jugadoras bajaron del avión con las medallas doradas de la consagración colgadas al cuello y se unieron al canto de la gente, que entonaba canciones como "Argentina es un sentimiento, no puedo parar".

Victoria Granatto, Emma Knobl, Zoe Díaz, Milagros Alastra, Victoria Sauze, Sofía Cairó -quien convirtió el 'shoot-out' que selló la consagración argentina-, Juana Castellaro, Mercedes Artola, Julieta Jankunas y Lara Casas volvieron al país, mientras que el resto del plantel se dirigió a sus clubes en ligas europeas.

'Majo' Granatto, de 31 años y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, agradeció a la multitud presente, en especial a las niñas y adolescentes que juegan en divisiones formativas del hockey argentino: "Jugamos para ellas, jugamos para todas las nenas que hacen este deporte".

'Las Leonas' se consagraron este sábado al vencer a Países Bajos en los 'shoot-outs', después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El título, conseguido ante el conjunto local en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, puso fin a 16 años de espera para Argentina, que había conquistado sus dos Mundiales anteriores en Perth 2002 y Rosario 2010.

Luciana Aymar, exjugadora y para muchos especialistas una de las mejores de la historia, acompañó al equipo campeón durante el torneo, en una demostración de la continuidad entre generaciones de un país que desde finales del siglo XX ha logrado protagonizar los principales torneos del hockey sobre hierba femenino.