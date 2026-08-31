De Roon se disculpa por un gesto ofensivo hacia el Roma publicado en sus redes en 2023

"Siempre estoy buscando un poco los límites, y en aquella ocasión creo que me pasé un poco, pero también hay una explicación. Junto a dos amigos, siempre me encargo de mis redes sociales. Es la única vez, y parece una mentira, pero es la única vez, que no autoricé la publicación", dijo al micrófono del club en su primera entrevista como 'giallorosso'.

De Roon protagonizó hace tres años una polémica con el Roma, al publicar en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía con el dedo corazón levantado como gesto grosero tras la victoria del Atalanta por 3-1 ante la 'Loba'.

El jugador acompañó la imagen con un mensaje en referencia a sus raíces en Róterdam (Países Bajos) y al triunfo del Roma ante el Feyenoord, club en el que se formó, de la Liga Europa días antes. "Cuando tus raíces están en Róterdam y derrotas al Roma", compartió entonces.

"Lo siento porque me pasé de la raya", afirmó el jugador este lunes, que dejó el club bergamesco tras once años en los que se convirtió en el futbolista con más partidos del Atalanta, 445 en total.

De Roon, de 35 años y presentado como nuevo jugador del equipo romano la noche del domingo, explicó que devolverá a los aficionados romanistas la confianza "con hechos", después de que los hinchas le reprocharan este gesto.

El fichaje de De Roon supone además el reencuentro con el técnico Gian Piero Gasperini, con quien coincidió en el Atalanta.

"Él me ha hecho crecer. He jugado nueve años bajo sus órdenes. Hemos conseguido resultados fantásticos. Yo tenía una relación muy especial con él. Siempre jugaba, y en un momento dado fui su capitán. Nos llevó, y sobre todo a mí, a un nivel muy alto", agregó sobre el técnico italiano.