El venezolano Alejandro Marqués, exultante por su primer gol con el Granada español

Marqués, que cerró el marcador con un tanto en el tiempo añadido que certificó el triunfo de los granadinos en el duelo andaluz, dedicó la diana a sus padres porque “saben que los últimos años han sido difíciles, y va para ellos”, recalcó.

El atacante originario de Caracas también se mostró feliz por su estreno anotador con el Granada porque, “además, el gol sirvió para ganar”.

Alejandro Marqués, de 26 años e internacional con Venezuela, declaró a los medios del club granadino que el equipo, actual líder de la Segunda División con dos triunfos y un empate, “está demostrando que está preparado y que compite”, por lo que aseguró que está “en la línea correcta”.

“Hay que pensar ya en el siguiente partido, en salir en Eibar a competir y a ganar. Nosotros sólo vamos a pensar en el siguiente partido y la jornada 42 veremos dónde estamos”, expresó sobre el primer puesto provisional del Granada en LaLiga Hypermotion.

Sobre el hecho de haber sido suplente en los tres primeros partidos oficiales del curso, apuntó que “eso es decisión del entrenador”, José Rojo 'Pacheta', pero que él se ve “preparado para lo que toque y para seguir trabajando”.

Marqués agradeció el apoyo de la afición del Granada en este inicio de temporada, porque en el campo “se nota" cuando les "dan ese puntito más desde la grada”.