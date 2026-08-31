Polideportivo
31 de agosto de 2026 a la - 08:00

Etapa sinuosa propicia para las aventuras después del descanso

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Albacete (España), 31 ago (EFE).- El pelotón de la Vuelta vuelve a la actividad después de la jornada de descanso para la disputa de la décima etapa entre las localidades de Alcaraz y Elche de la Sierra, de 184,7 kilómetros de recorrido, jornada sinuosa, exigente, con casi 3.000 metros de desnivel que darán opciones a los aventureros.

Por EFE

Por territorio albaceteño (sureste de España), el recorrido ofrece 3 dificultades de tercera categoría. La escapada tendrá opciones serias, y los favoritos, siempre que sea controlada, podrán ahorrar algunas fuerzas para la montaña de esta semana. El final presenta un repecho que puede servir de aliciente para un desenlace emocionante.

La primera dificultad será el Puerto del Peralejo (3.ª, 5,2 km al 4,3 %), le seguirá el Puerto de Ayna (3.ª, 7,7 km al 4) y la última dificultad puntuable será el alto de Socovos (3.ª, 9,8 km al 3,5), a 21 kilómetros de meta. La llegada estará al final de un repecho ideal para rematadores.

Saldrá por segundo día con el maillot rojo el español Enric Mas (Movistar), con una ventaja de 1:18 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora) y de 1:39 respecto al austríaco Felix Gall (Decathlon).

Recorrido: Alcaraz-Elche de la Sierra, 184,7 km

. Puerto del Peralejo ( Km 47,6, 3a, 5,2 km al 4,3)

. Puerto de Socovos (Km 163, 3a, 9,8 km al 3,5)

Hora de llegada: 17.30 horas (15.30 GMT).