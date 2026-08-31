Médicos especialistas presentan su renuncia y exigen la dimisión de la ministra

El gremio médico concretó esta mañana la renuncia de más de 190 especialistas ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). La medida fue adoptada debido a la falta de respuestas de las autoridades a los reclamos de aumento salarial y desprecarización laboral.

“Ya que no existen condiciones para continuar, estamos cumpliendo lo que habíamos advertido al Ministerio”, apuntó el secretario de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, doctor Roberto Riveros.

Entre los renunciantes se encuentran especialistas en medicina de adultos, pediatría, neurocirugía y otras áreas, provenientes tanto del Hospital de Trauma como del Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”.

Lea más: Renuncia masiva de médicos: cirujanos y terapeutas llegan para presentar dimisión y alertan de “caos”

Renuncia masiva afectaría a 600 especialistas

Riveros informó que durante el transcurso de esta semana más médicos podrían adherirse a la medida, elevando el número de renuncias hasta unas 600.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos presentando las renuncias de 40 cirujanos pediátricos, 35 anestesiólogos del Hospital de Trauma y 21 del Hospital Acosta Ñu. Durante la mañana también se sumarán los terapistas pediátricos de ambos hospitales. Actualmente, estamos cerca de las 196 renuncias y estimamos que la cifra podría llegar a 600 en el transcurso de la semana”, manifestó.

Los gremialistas también exigieron la renuncia de la ministra de Salud, María Teresa Barán. “Estamos indignados. Ya no tenemos nada que hacer. Le diría a la ministra que renuncie con nosotros. Ni ella ni nosotros tenemos ya nada que hacer”, sostuvo Riveros.

Pedido para el presidente Santiago Peña

Asimismo, pidió al presidente Santiago Peña que intervenga en el conflicto.

“Le solicitamos que tome cartas en el asunto porque la salud pública no está en terapia intensiva; hoy estamos tratando de reanimarla”, expresó.

Lea más: Renuncia masiva en el Ministerio de Salud: gremio médico prepara una movilización simultánea en todo el país

Los médicos se mantuvieron en huelga durante cinco días, durante la semana pasada. Advirtieron que, si no obtenían respuestas al reclamo de aumento de G. 3 millones por vínculo de 12 horas, desde este lunes recurrirían a una renuncia masiva.