Renuncia masiva de médicos: cirujanos y terapeutas llegan para presentar dimisión y alertan de “caos”

Luego de que las negociaciones entre el Ministerio de Salud Pública y médicos del sector público que fueron a huelga a nivel nacional la semana pasada no dieran resultados positivos, un gran número de especialistas en cirugía pediátrica, anestesiología y terapia intensiva pediátrica de los principales hospitales públicos del país presenta hoy su renuncia.

Los médicos del sector público argumentan que sus salarios han estado estancados desde 2012 y exigen que el Gobierno suba sus sueldos de los 5 millones de guaraníes actuales a 8 millones. Además, afirman que no existen las condiciones para brindar atención médica adecuada en el sistema público debido a una falta generalizada de medicamentos e insumos.

Acompañado por la doctora Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), el doctor Roberto Riveros, secretario gremial de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, se presentó hoy en la sede del Ministerio de Salud en Asunción con notas de renuncia de todo el personal de cirugía pediátrica del sistema público.

“Médicos altamente capacitados renunciamos porque no encontramos las condiciones para seguir trabajando en el Ministerio”, dijo hoy el doctor Riveros en conversación con ABC Cardinal, antes de presentarse en el Ministerio de Salud. “Yo todos los días sufro la falta de insumos y medicamentos, siento que mi sueldo ya no es digno para la labor que desempeño y no tengo la estructura para trabajar acorde a lo que estoy preparado”.

¿Cuántos médicos especialistas renuncian?

El doctor Riveros comentó que presentará hoy al Ministerio de Salud las renuncias de la totalidad de los especialistas en cirugía pediátrica del sector público: 39 en total. Además, dijo que durante la mañana presentará renuncia un número importante de terapistas pediátricos de centros de salud insignia del sector público como el Hospital Pediátrico ‘Niños de Acosta Ñu’ y el Hospital de Trauma de Asunción, y casi todos los neurocirujanos de este último centro asistencial.

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En total serían entre 190 y 200 las renuncias de médicos de varias especialidades que serían presentadas hoy y el doctor Riveros dijo que se espera llegar a 600 renuncias durante el transcurso de la semana.

Entrando en números más específicos, el cirujano explicó que en el Hospital ‘Acosta Ñu’ renuncian 41 de 47 terapistas pediátricos y 11 de 14 terapistas del área de Cardiología; en el Hospital Nacional de Itauguá están renunciantes 24 de 28 terapistas, en el Hospital de Trauma 19 de 21 y en el Hospital Regional de Ciudad del Este 12 de 13. Además, se sumarían especialistas del Instituto Nacional de Cáncer (Incan).

“Solo en terapia intensiva renuncia más del 85 por ciento del staff de los principales centros que cuentan con terapia pediátrica”, subrayó.

“Esto va camino al caos”

El doctor Riveros enfatizó que al Ministerio de Salud le sería “imposible” reemplazar a ese número de especialistas.

“Esto va camino al caos (...) No hay forma de encontrar 40 cirujanos pediátricos que vengan al país y menos con las condiciones que ofrece el Gobierno”, dijo.

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La semana pasada, la ministra de Salud, María Teresa Barán, presentó como la principal propuesta del Ejecutivo para intentar destrabar la crisis la implementación de una carrera sanitaria que contemple mejoras salariales graduales, vinculadas al escalafón profesional y a la formación académica.

Sin embargo, el doctor Riveros señaló que proyectos legislativos de una carrera sanitaria vienen siendo tratados de manera infructuosa desde hace una década y media.

“Ese proyecto saca el Ministerio de Salud cada vez que hay una crisis”, dijo y añadió que la ministra Barán no ha sabido dar detalles de cómo será implementado ese plan. Señaló también que la carrera sanitaria no está entre los puntos de reclamo que reivindicaron los médicos durante la huelga de la semana pasada.

Inversión insuficiente en salud

El doctor Riveros dijo que, si bien “nominalmente” ha aumentado la inversión en salud en Paraguay en los últimos años, ese crecimiento se ha dado en paralelo con el crecimiento del Presupuesto de Gastos de la Nación y, por lo tanto, el porcentaje de inversión sigue estancado en un 3 por ciento, por debajo de lo recomendado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

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“Paraguay es el país que menos invierte en salud en la región”, insistió.