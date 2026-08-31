Franco y Van den Brule rechazan al Raja Casablanca para buscar una oportunidad en España

"Si hay algún momento para tratar de volver a España o a Europa, es ahora, con la liga de Marruecos bajo el brazo", señaló Van den Brule sobre el título conquistado con el MAS, que llevaba 41 años sin ganar la competición, al agregar que, pese a tener buenas ofertas en África y Asia, apuestan por volver al Viejo Continente.

Él y Franco, exentrenador del Getafe y exanalista del Real Madrid, ganaron el título de liga marroquí tras una temporada de récord en la que terminó con el mayor número de victorias e invicto como visitante por primera vez en la historia del club, un hito que, aseguró Van den Brule, "abre puertas".

Ambos estuvieron como trotamundos en África y Asia durante los últimos años. Formaron cuerpo técnico también en el Al-Faisaly saudí y en el AmaZulu sudafricano. "Nosotros hemos hecho un poco el camino de tener que salir de España y el viaje a la inversa", explicó a esta agencia.

El madrileño reconoció que el regreso a Europa no está siendo sencillo, en parte por una cuestión de fechas. El MAS de Fez se proclamó campeón el 8 de julio, en la última jornada de la competición marroquí, cuando varios clubes europeos ya habían comenzado sus respectivas pretemporadas.

"Contractualmente no era posible, teníamos primero que terminar, además estábamos obviamente centrados en lo que estábamos que era ganar la liga. Ya te toca, entre comillas, engancharte ahora a equipos que ya estén arrancados porque no daba tiempo, por así decirlo, a aceptar alguna propuesta para iniciar temporada", precisó.

El Raja Casablanca, uno de los clubes más importantes del fútbol africano, insistió en hacerse con los servicios de Franco y su cuerpo técnico después de conocer su trabajo al frente del MAS de Fez, si bien la propuesta fue finalmente descartada y el club baidaní está muy cerca ahora de fichar a Jémez, ex del Rayo Vallecano, entre otros.

"Ahora mismo como la apuesta era tratar de buscar un proyecto en España o en Europa, decidimos y decidió Pablo no aceptarla. Ellos buscaban un entrenador de perfil y mitología española o portuguesa y al final imagino que acabaran ofreciéndoselo a alguien. Es una liga que está creciendo mucho", apostilló.

Su objetivo principal pasa ahora por España, donde sitúa a la Segunda División como su mercado de referencia, aunque también contempla otras ligas europeas como Bélgica, Portugal, Polonia o Eslovenia como posibles vías de regreso al fútbol continental.