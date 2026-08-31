Lunes, 31 de agosto de 2026

Barcelona. El delantero brasileño Gabriel Jesus, hasta ahora jugador del Arsenal, es esperado este lunes en Barcelona para cerrar su fichaje por el club catalán para reforzar la línea atacante del conjunto azulgrana tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, después de que se complicase el de Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid.

Londres. El Arsenal, defensor del título de la Premier League, visita en la segunda jornada al Aston Villa en un duelo de 'Champions' y de españoles en los banquillos entre Mikel Arteta y Unai Emery en el que los 'gunners' pretenden sumar su segunda victoria seguida y los 'villanos' estrenarse.

Nueva York. El español Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie y vigente campeón, regresa a las pistas cuatro meses y medio después en el Abierto de Estados Unidos, donde su primer rival será el ruso Roman Safiullin en una jornada en la que también debuta la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, frente a la colombiana Camila Osorio.

Milwaukee (EE.UU.).Todavía visiblemente emocionado por coronarse en el Milwaukee Mile con el quinto título de su carrera en la IndyCar, el español Álex Palou aseguró en una entrevista con EFE que "nunca ha estado tan a gusto" como piloto y advirtió de que "todavía queda mucho combustible" para hacer posible algo que parecía inalcanzable: superar los 7 campeonatos del legendario AJ Foyt. Por Andrea Montolivo

Alcaraz (Albacete). El pelotón de La Vuelta a España disfruta de la primera jornada de descanso, a la que se llega con el español Enric Mas como líder tras la caída del sábado que obligó a abandonar al esloveno Tadej Pogacar, el dominador indiscutible hasta entonces. Información de Carlos de Torres

Redacción deportes. Crónicas de los partidos de la segunda ronda de la clasificación que se disputan en América para el Mundial de baloncesto de 2027 que se jugará en Catar: Estados Unidos-Colombia, Canadá-Argentina, Uruguay-Puerto Rico, Bahamas-Panamá, República Dominicana-Chile y México-Brasil.

Milwaukee (EE.UU.). Entrevista de EFE con el español Álex Palou tras proclamarse por cuarto año consecutivo y por quinta vez en su carrera campeón de la IndyCar. (FOTO) (VÍDEO)

- Segunda ronda de la clasificación al Mundial de baloncesto de 2027 que se jugará en Catar: Estados Unidos-Colombia, Canadá-Argentina, Uruguay-Puerto Rico, Bahamas-Panamá, República Dominicana-Chile y México-Brasil.

- Primera jornada de descanso de La Vuelta a España (hasta el 13). Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 3ª jornada (FOTO). Osasuna-Getafe y Barcelona-Rayo Vallecano

. El brasileño Gabriel Jesus, hasta ahora delantero del Arsenal, es esperado este lunes en Barcelona para cerrar su fichaje por el club catalán.

- Liga inglesa (jornada 2): Aston Villa-Arsenal

- México.- Cuarta jornada del Apertura del fútbol femenino de México con los partidos Atlante-Toluca y Atlas-Tijuana.

- Guatemala. Previo del partido entre el Municipal de Guatemala y el Motagua hondureño por la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

- Análisis del GP de Aragón del Mundial de MotoGP.

- Agosto terminó a toda velocidad con el quinto título del español Álex Palou en la IndyCar, pero también con actividad en el tenis con torneos como Winston Salem o Cincinnati, abrebocas del Abierto de Estados Unidos, a la vez que llegaron a su fin los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC). por Luis Alejandro Amaya

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes