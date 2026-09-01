Alejandra Salazar ante su despedida: “Me gustaría ganar el Mundial para cerrar mi carrera”

Salazar, de 40 años, recibirá un homenaje el próximo domingo en la última jornada del torneo de Madrid de Premier Padel, que comienza este martes en el Movistar Arena de la capital española como despedida de su ciudad natal.

“Me baso mucho en dar gracias, en estar muy agradecida de poder seguir aquí, poder decidir yo, como deportista, cuándo me retiro y que una lesión o una enfermedad no me retire a mí. Vivirlo desde el agradecimiento, de ser una privilegiada y del disfrute de esta semana”, afirmó Salazar en rueda de prensa en el Movistar Arena.

Salazar atesora un palmarés único, con siete títulos mundiales, número uno del ránking en diferentes etapas entre 2009 y 2022 y con el récord de títulos de World Padel Tour (52), la liga que precedió a Premier Padel, el principal circuito del mundo.

La jugadora madrileña, número trece del 'ranking' en la actualiad, admitió que es difícil poder ganar en Madrid, pero sí se marcó como retos factibles estar en las finales de Barcelona -donde juegan las mejores dieciséis parejas- en diciembre como colofón a su trayectoria y en el Mundial de Catar a comienzos de noviembre.

“Son los objetivos que me marcaba para esta temporada para seguir motivada en estos momentos en que a lo mejor te fallan un poco más las fuerzas o la cabeza. Así que sigo súper motivada y con muchísimas ganas de que se den. Representar a tu país es lo más bonito, así que tuviese que elegir entre Barcelona y el Mundial, diría de poder ganar un Mundial más para cerrar mi carrera”, se sinceró.

Ante su último torneo en Madrid, comentó: “Estoy muy tranquila, en calma, y con ganas de saltar a la pista de mostrar mi mejor versión y disfrutar mucho”.

Tras 26 temporadas en activo, confesó que el pádel ha sido su “forma de vida”. “Muy feliz de todo lo que he podido vivir. Me llevo todo como un tesoro”, remarcó.

En cuanto al homenaje del domingo, afirmó que prefiere no visualizar cómo será: porque “a nivel emocional es agotador” asumir que es su adiós a Madrid: “Lo más bonito va a ser vivirlo sin haberlo imaginado tanto. Lo que venga seguro que será precioso”.